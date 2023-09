Yerry Mina ha già rimandato il debutto con la Fiorentina e mette in difficoltà la Nazionale colombiana. Out un altro centrale difensivo

Si è aggiunto anche Dodò alla lista degli infortunati in casa Fiorentina. Intanto, il colombiano Yerry Mina, fermatosi durante la sua permanenza in Nazionale colombiana a inizio mese, non accenna a tornare in tempi brevi e rimanda ulteriormente il suo debutto in maglia viola.

Come riportato da Elfutbolero.com, ne avrà ancora per minimo due settimane e difficilmente sarà a disposizione del ct della Colombia per la sosta nazionali di ottobre. Un fattore che mette in grave difficoltà la Nazionale, dopo l'infortunio anche di Lucumi del Bologna.