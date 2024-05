Cairo ha sciolto le riserve sulle preferenze per la panchina. E Italiano...

Come riporta Sky Sport, in casa Torino Cairo avrebbe sciolto le riserve sulle sue preferenze per la panchina del prossimo anno. L’attuale allenatore del Venezia Vanoli sembra essere in cima alla lista della società granata, che al termine di questa stagione si prepara alla separazione con Juric.

Tra le altre ipotesi quella di Gattuso, sfumata, e quella di Italiano, che al momento sembra sempre più lontana. Si sfila un'altra pretendente per Vincenzo Italiano dalla lista.