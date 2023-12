Beltran e una dedica speciale al dg della Fiorentina. E anche il River Plate si strofina le mani e sente rumore di moneta sonante

Una rete e tanti aspetti da sottolineare. Per Lucas Beltran è dunque arrivato anche il primo sigillo in campionato con la maglia della Fiorentina, sia pur su rigore.

La dedica speciale

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la prima esultanza del giocatore argentino si porta dietro anche una dedica speciale, rivolta al dg viola, Joe Barone. seduto in tribuna, verso cui l’argentino ha puntato il dito prima che il dirigente esultasse dando il cinque a Nicolas Burdisso.

Un bonus che fa contento il River Plate

Ma non solo. Questo gol fa strofinare le mani anche al River Plate, perché in questo modo è scattato anche uno dei tanti bonus previsto nel contratto siglato con i Millonarios la scorsa estate, al momento del suo acquisto. Se si realizzeranno tutti i premi concordati, il valore del cartellino del giocatore, in pratica, raddoppierà, passando da 12,5 (quota fissa) a 25 milioni di euro.