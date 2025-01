Commisso entra in scena per difendere Palladino e fare quadrato

Le ore immediatamente seguenti alla sconfitta della Fiorentina contro il Monza non sono state certo meravigliose, in particolar modo per l'allenatore viola, Raffaele Palladino, che ha ricevuto diverse critiche, ma non solo. Per la prima volta da quando è arrivato a Firenze ha probabilmente sentito anche la sua posizione non molto salda (tanto che qualcuno ha anche scritto della possibilità che potesse arrivare Tudor al suo posto).

In difesa del tecnico però è sceso in campo direttamente il numero uno viola, Rocco Commisso. “Ho sentito il presidente e mi ha pregato di dirvi che il gruppo è unito. Con il tecnico non c'è nessun problema e non abbiamo contattato nessun altro allenatore”. Con queste parole il dg Alessandro Ferrari si è fatto portavoce del pensiero del proprietario del club, tese a smorzare i toni intorno proprio alla figura di Palladino.

E' chiaro il fatto che le parole nel calcio contano, ma fino ad un certo punto. Per rafforzare la propria posizione, l'allenatore viola deve dare una nuova scossa alla squadra fin da domenica prossima, quando ci sarà la partita contro il Torino. Ma nel frattempo incassa questo endorsement sicuramente con piacere.