E' stata zenz'altro la giornata di Marco Brescianini quella di oggi, 9 gennaio. Il centrocampista, ormai e Atalanta, ha firmato il nuovo contratto con la Fiorentina ed èè subito sceso in campo con compagni per l'allenamento pomeridiano. Il nuovo acquisto della squadra gigliata non è stata l'unica notizia di giornata, che, anzi, si è rivelata piuttosto densa di novita mercatistiche.

Nomi in entrata

Il nome forte per la trequarti della Fiorentina in questo momento è Tommaso Baldanzi. L'ex Empoli è in uscita dalla Roma, che però prima di lasciarlo andare vuole chiudere definitivamente per Giacomo Raspadori. Il classe 2003 sta trovando poco spazio nella cpaitale e gradirebbe la destinazione fiorentina. Intanto però la Fiorentina sta sondando il terreno per il giovanissimo centrocampista del Partizan Belgrado, Ognjen Ugresic. Classe 2006 con gran fisico e fiuto del gol, è sotto la lente d'ingrandimento di altre squadree il su costo si aggira sui 15 milioni.

Il fronte uscite

Sul fronte uscite a tenere banco è la questione Nzola. L'angolano è stato scaricato dal Pisa e la Fiorentina adesso è al lavoro per trovargli una sistemazione. Il ritorno allo Spezia sembra complicato dallo stipendio troppo alto. Si registra però un gradimento di un'altra squadra ligure, stavolta di Serie A. E' il Genoa di De Rossi, che starebbe cercando un centravanti. In uscita anche Pablo Marì, se il suo addio si concretizzasse la Fiorentina si fionderebbe sul mercato alla ricerca di un difensore centrale: il sogno rimane Dragusin, ma l'affare è complicato ed allora occhio a De Vrij. L'olandese trova poco spazio all'inter e garantirebbe una elevata dose di esperienza.