Il tormentone Szymanski ancora di moda: il Fenerbahce chiede 25 milioni, la Fiorentina si iscrive alla corsa per l'ala polacca

Il tormentone dell'ultimo mercato viola torna con furore: dalla Turchia il giornalista sportivo Ekrem Konur indica anche la Fiorentina come pretendente all'acquisto di Sebastian Szymanski, ala polacca classe '99 del Fenerbahce.

La concorrenza, però, è serratissima: il club turco, che per il giocatore vuole non meno di 20 milioni di euro, ha ricevuto infatti avances da parte di molteplici club, tra cui l'Atalanta - che avrebbe offerto 10 milioni -, ma anche Napoli e Fiorentina. Fuori dallo stivale, invece, gli estimatori sono il Bayer Leverkusen e il Feyenoord. Col giocatore in uscita, potrebbe essere un innesto importante in ottica offensiva per la Fiorentina.