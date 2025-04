Il tecnico del Parma, Christian Chivu, ha parlato dello 0-0 della sua squadra contro la Fiorentina.

"Quello che mi sembra è che abbiamo avuto un approccio giusto, abbiamo creato qualche occasione, non siamo riusciti a dare continuità ai primi minuti. La Fiorentina è una squadra che ha giocatori che possono metterti in difficoltà e infatti qui hanno perso Inter, Atalanta, Juve. Non era semplice giocare una partita in queste condizioni ma abbiamo provato fino alla fine, esponendoci magari un po’ troppo dietro. Sono contento della prestazione dei difensori centrali.

Spero che i ragazzi si rendano conto che venire qui a fare questa partita non è banale, magari un giorno faremo anche meno errori, oggi siamo stati in grado di sbagliare a due metri dalla porta. Ci sono dei momenti dove si può giocare bene o meno, dobbiamo capirli.

Tanti ammoniti per noi? Noi abbiamo accettato la realtà in cui ci troviamo, una squadra che lotta per non retrocedere deve avere un atteggiamento più aggressivo. Magari a volte è giusto il giallo e altre no ma non sta a me deciderlo. Mi fa piacere che la squadra si sia calata in questo atteggiamento.

Rammarico? Io ci credevo, lo dicevo ai ragazzi che saremmo venuti qua per vincere. Però bisogna prendersi la realtà del campo, a volte devi difendere un risultato e cercare altre soluzioni per vincere la partita. Ci prendiamo un punto, abbiamo altre sei partite da fare: abbiamo strappato due punti in due partite dove ce ne davano zero".