La Nazione: Nubi Italiano, una lunga e strana notte

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Coppa e futuro nubi Italiano".

Pagina 2

Apertura per: "L’Europa e i programmi Italiano, il futuro e Firenze Una lunga (e strana) notte Ma il Maccabi vale i quarti

L’allenatore (non in panchina per squalifica) ha acceso la vigilia del match".

Pagina 3

Sempre su Italiano: “Lo scossone del tecnico Vincenzo, l’ombra addio ”Futuro? La società lo sa Darò sempre il massimo". Sottotitolo: “Le parole dell’allenatore e l’ipotesi di un divorzio a fine stagione. Ecco gli scenari”. Di spalla: “Daniel, nel nome di Passarella La prima panchina di Niccolini”.

Pagina 4

La probabile formazione di stasera: “Gli undici di Coppa Quarta torna al centro Davanti ancora Nzola”. E inoltre: “Squalificato Milenkovic, c’è il «Chino». Faraoni al posto di Kayode Bonaventura in mediana e Beltran trequartista dietro il centravanti”.