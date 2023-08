Barisic: "Vorrei con tutto il cuore giocare contro la Fiorentina. E' un avversario di livello mondiale"

Il Rapid Vienna è pronto a scendere in campo per il ritorno del terzo turno dei preliminari di Conference League contro il Debrecen. Ma l'attenzione è anche puntata su quello che potrebbe succedere dopo. Sì, perché chi passerà da questa sfida affronterà la Fiorentina nel play off che consentirà l'accesso alla fase a gironi.

"Vorrei con tutto il cuore giocare contro la Fiorentina - ha detto l'allenatore dei viennesi, Zoran Barisic - E' un avversario di livello mondiale".

Ma ha anche aggiunto: “Adesso però è il momento di superare l'ostacolo di Debrecen. Tutta la nostra concentrazione e la nostra energia sono su questa partita".

Si parte dallo 0-0 dell'andata: chi la spunterà?