Il portiere Pietro Terracciano crede fortemente nel progetto Fiorentina. Per questo motivo non ha dubbi sul proprio futuro, o almeno per questa stagione: rimarrà a Firenze. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Fine della titolarità

Tutto ciò nonostante in viola vi sia la concorrenza di un portiere del livello di David De Gea, che continua a dimostrare di essere uno dei più forti in circolazione nel suo ruolo. Per questo motivo, Terracciano è divenuto il suo sostituto e non più il titolare indiscusso, dopo anni in cui aveva sempre fatto le scarpe ai propri colleghi.

Il Monza e il colloquio con la dirigenza

Ad agosto Terracciano aveva raggiunto un'intesa di massima con il Monza di Adriano Galliani, ma dopo un colloquio con la dirigenza viola si convinse di voler provare a spodestare anche De Gea, e se non fosse riuscito in questa impresa, questo gli era stato promesso, avrebbe comunque avuto il suo spazio in coppa.