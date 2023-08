I migliori giocatori argentini della storia della Fiorentina

Il calcio italiano ha sempre avuto un debole per i giocatori argentini, e la Fiorentina non fa eccezione. La squadra viola, nel corso della sua lunga storia, ha accolto nel corso degli anni alcuni tra i calciatori argentini più talentuosi e iconici. In questo articolo, esploreremo sia i giocatori attuali che quelli che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi viola.

Gli argentini attuali della Fiorentina

La Fiorentina è sempre stata attiva sul mercato per portare talenti argentini nel suo organico: nell’ultima stagione abbiamo potuto assistere all'apporto di giocatori come Lucas Martinez Quarta e Nico Gonzalez (6 reti in sole 24 presenze per lui).

Nico, in particolare, ha guadagnato sempre più spazio nell'undici titolare: la sua versatilità, che gli consente di giocare sia come ala (destra o sinistra non fa differenza) sia come centravanti, lo rende un asset prezioso per mister Italiano. Se riuscirà a riacquistare una buona forma e una certa continuità in campionato, potrà rivelarsi un elemento cruciale per i risultati della Fiorentina in questa stagione. Ad oggi, infatti, osservando la pagina della Serie A di Betway e di altri bookmaker, un piazzamento della Viola nei primi 4 posti è quotato intorno a 10.00.

Ma l’elenco degli argentini non finisce qui: il 20enne centrocampista centrale Gino Infantino, recentemente acquistato dal Rosario Central per 3 milioni di euro, si unisce alla squadra con l'obiettivo di dimostrare il suo valore in campo. C'è poi l'ultimo arrivato, Lucas Beltran, prelevato per 25 milioni di euro complessivi (tra parte fissa e bonus) dal River Plate. Su di lui ci sono grandissime aspettative.

Top 5 dei migliori argentini della storia della Fiorentina

Nella storia della Fiorentina, molti argentini hanno lasciato il segno con le loro prestazioni eccezionali e il loro attaccamento alla maglia. Ecco la top 5 dei migliori giocatori argentini che hanno illuminato il calcio viola:

Gabriel Batistuta: non si può non cominciare da lui, il "Batigol" è una vera leggenda della Fiorentina. Il suo fiuto del gol, la potenza di tiro e la dedizione in campo lo hanno reso uno dei calciatori più amati e iconici nella storia del club, nonché il marcatore più prolifico di sempre: 203 reti in 331 presenze. La sua partnership con Rui Costa, inoltre, è rimasta impressa negli annali;

Miguel Montuori: un altro argentino che ha lasciato il suo segno indelebile nel panorama calcistico viola. Miguel, successivamente naturalizzato italiano, è attualmente al terzo gradino della classifica dei marcatori all time, con 77 gol in 185 presenze. La sua presenza magica è stata fondamentale nel periodo glorioso della Fiorentina sotto la guida di Bernardini, quando si arrivò a conquistare il primo scudetto nel 1955/56;

Francisco Lojacono: altro nome di altri tempi, l’attaccante argentino ha totalizzato 40 gol in 122 partite tra il ‘57 ed il ‘60, oltre a una parentesi aggiunta nel ‘64: un vero guerriero in mezzo al campo;

Daniel Passarella: difensore centrale eccezionale e leader carismatico senza pari: la sua presenza sulla scena calcistica è stata contrassegnata da un'aura di grandezza e da una dedizione indomabile. Durante le sue 4 stagioni alla Fiorentina, ha dimostrato una forza di carattere straordinaria e incarnato l'essenza stessa del calcio italiano dell’epoca;

Daniel Bertoni: centrocampista offensivo campione del Mondo 1978, visse 4 prolifiche stagioni alla Fiorentina tra l’80 e l’84 (27 reti in 97 partite), entrando anche nella Hall of Fame del club.

Il calciomercato 2023 e le prospettive della Fiorentina

Il calciomercato italiano, come riscontrabile anche nel commento di Canovi sulla Serie A, continua a fornire novità e frenetiche indiscrezioni. E proseguono i movimenti anche in casa Fiorentina, pur senza il clamore mediatico di altre squadre: con gli arrivi di Arthur (in prestito dalla Juventus) e il 22enne Fabiano Parisi (prelevato dall’Empoli per 10 milioni), e M'Bala Nzola, la squadra potrebbe aver guadagnato importanti rinforzi sulla fascia sinistra, a centrocampo e in attacco.

Insomma, la Fiorentina ha sempre avuto un legame speciale con i calciatori argentini e l'attuale formazione non fa eccezione; inoltre, l'entusiasmo per il calciomercato e le aspettative per la nuova stagione sono palpabili: occorre solo sperare che questa squadra continui a onorare la tradizione dei grandi argentini che hanno vestito la maglia viola.