Pradè: "Un suicidio nostro, due ingenuità hanno chiuso la partita. Peccato per Moreno, eravamo contenti a fine primo tempo"

Analisi anche da parte del ds viola Daniele Pradè al media ufficiale gigliato:

"Mi è sembrato un suicidio nostro, è vero che giocavamo contro una squadra fortissima che non ha rubato nulla ma il passivo è troppo pesante. Dopo lo 0-1 siamo usciti fuori, il gol di Moise per regolamento è da annullare ma è un episodio sfortunato. Poi nel secondo tempo ci siamo fatti male con Moreno che stava facendo una grandissima partita, eravamo contenti all’intervallo. Dopo il 2-0 un’occasione grandissima per riaprirla, poi un’altra ingenuità ha chiuso la partita. Manca una partita a fine girone d’andata, giocheremo contro l’Inter, ma siamo in una media giusta per fare qualcosa di importante e proveremo in tutti i modi a farla.

Inizia un girone nuovo dove dobbiamo essere concentrati, alla squadra abbiamo detto di girare pagina subito. Queste sono le partite che dimostrano come gli errori contro le grandi squadre non permettano il recupero".