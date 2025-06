VIDEO - Edin Dzeko è arrivato in Italia! Il prossimo attaccante della Fiorentina atterra a Roma, domani le visite

Edin Dzeko è arrivato in Italia. La Fiorentina ha chiuso per l'acquisto del bosniaco, che firmerà per il club viola un contratto annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Il 39enne lascia così il Fenerbahce dopo due annate in Turchia e torna in Serie A, stavolta in maglia viola.

Dzeko è da poco atterrato all'aeroporto di Roma, dove svolgerà le visite mediche. Successivamente, tappa a Firenze per firmare con la Fiorentina al Viola Park.

Ecco il video dell'arrivo di Edin Dzeko, pubblicato dal giornalista Gianluca di Marzio: