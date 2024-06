Lucca la soluzione più facile per l'attacco della Fiorentina. Palladino segnala Kean ma la formula con la Juve è un problema

Il grosso, forse quasi la totalità, del budget a disposizione della Fiorentina in questa sessione di mercato è e sarà destinato all'attaccante, la pedina da non sbagliare assolutamente. Su La Nazione i nomi caldeggiati sono due in particolare: da un lato Lorenzo Lucca, soluzione più agevole perché per strapparlo all'Udinese potrebbero bastare meno di 15 milioni, dall'altro Moise Kean, profilo segnalato anche da Palladino ma per il quale la Juve non vorrebbe concedere opzioni di riscatto. Con il rischio quindi di vederlo andar via anche in caso di ottimo rendimento.