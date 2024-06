Per l'attacco la Fiorentina guarda anche a Barcellona: c'è Vitor Roque sul taccuino viola. Occhi anche su una punta olandese

La Fiorentina in queste ore si è messa in contatto con gli agenti di Vitor Roque, classe 2005 attaccante del Barcellona, pagato circa 40 milioni un anno fa dal club catalano. A riferirlo è Sky Sport.

Poco minutaggio al Barcellona per Vitor Roque

Il giocatore brasiliano in questa stagione non ha trovato il minutaggio che cercava con la maglia blaugrana, motivo per il quale il suo entourage è in cerca di una squadra in cui possa giocare di più come quella viola.

Una possibile alternativa

Sempre secondo Sky Sport la Fiorentina si sarebbe anche messa sulle tracce dell'attaccante del Tolosa Thijs Dallinga. La richiesta per il suo cartellino è di 25 milioni di euro.

L'attaccante del Tolosa, Thijs Dallinga