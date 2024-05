La Nazione: L'eurocarica di mister Passione

In apertura, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo all'interno dell'edizione odierna de La Nazione di Firenze, leggiamo: “L'eurocarica di mister Passione”, un'intervista al tecnico Alberto Malesani che si può trovare a pagina 4: “«Io, la Grecia e Italiano. Atene città bollente. Vincenzo? Ce la farà»”. In colonna sulla destra: “Corsa ai biglietti, tutte le indicazioni. Oggi il primo step”.

A pagina 5, invece, un'analisi sugli avversari europei della Viola: “Il ritratto dell’Olympiakos. Attesa e ripartenze sprint. Gli specialisti dei ribaltoni e la gara in campo nemico”. Sulla destra, due ulteriori articoli incentrati sugli attaccanti dei greci, l'ex Jovetic ed El Kaabi. E ancora, a pagina 7: “Fine stagione, che volata. Con l’Atalanta il 2 giugno. Venerdì 17 il Napoli in casa, ma lunedì c’è già il Monza”. In basso, il ricordo dell'anniversario del secondo Scudetto viola, mentre sulla destra c'è il commento di Benedetto Ferrara.