Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, non sembra essere preoccupato per la mancanza di un centravanti di ruolo che possa alternarsi all'occorrenza con Kouame: “Ci sono venti giocatori di movimento in rosa e numericamente siamo a posto così. Proprio per questo abbiamo dei giocatori duttili che possono giocare da prima punta, con un occhio anche alla Primavera, visto che aggregheremo Caprini per fare il centravanti. Perché noi crediamo nei giovani”.

Una squadra che cala spesso nei secondi tempi: “E' vero ne ho già parlato con la squadra non è una questione fisica perché corriamo tanto, ma dobbiamo correre meglio. Stare più bassi non vuol dire essere passivi, ma aggressivi. La strada non è difendersi per vincere, ma difendersi per attaccare gli avversari”.

Su Fagioli: “E' un calciatore forte, mi è sempre piaciuto, ha dinamismo ed ha grandi qualità tecniche. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto. Va a completare un reparto che ha avuto difficoltà. Ci darà grande mano in questo periodo qua e anche lui aveva davvero voglia di venire da lui. Lo ringraziamo perché ha avuto un ruolo importante per questa operazione”.

Niente terzino per sostituire Kayode: "Moreno sta facendo benissimo sulla destra per questo abbiamo deciso di non prendere un altro terzino per sostituire Kayode. Poi c'è anche Comuzzo che può giocare lì. Ndour è un box to box, uno che copre tanto campo, lo vedo però più come un sottopunta, un trequartista. Ci dà caratteristiche diverse".