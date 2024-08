Giornata importante per il mercato in casa Fiorentina, anche se le trattative arrivano da altri lidi. L'Atalanta, infatti, dopo aver perso Scamacca per tutta la stagione, si è assicurata Retegui dal Genoa, pagandolo la bellezza di quasi 25 milioni di euro. Questo affare complica e non poco i paini in casa Viola Park: il Grifone adesso ha rimesso in discussione la cessione dell'islandese, avendo già finalizzato la partenza del miglior attaccante.

Nzola OUT, Gudmundsson non più così IN e Gonzalez…

Gudmundsson è ufficialmente in stand-by: la Fiorentina ci proverà con tutte le forze a chiuderlo, ma adesso i dirigenti del Genoa non vorrebbero privare Gilardino dei suoi due migliori giocatori. In tutto questo caos, resta l'accordo economico fra i due club, da non sottovalutare; se il Genoa, infatti, trovasse un buon sostituto, allora potrebbe accettare l'offerta della società di Commisso. Questa situazione, per ora, allontana la cessione di Gonzalez: se non arriva un altro top in attacco, l'argentino rimane. Intanto, è prossima la partenza di Nzola: 1 milione di prestito al Lens più 9 per l'eventuale riscatto.

De Gea aspetta volentieri, Tessmann un po' meno

Adesso parliamo di porta e centrocampo. Terracciano è ambito dal Monza, orfano di Di Gregorio, ma anche qui, finché non arriva un altro portiere, la Fiorentina resta così com'è. De Gea vuole Firenze e sarebbe disposto anche a ridursi drasticamente l'ingaggio, ma a Manchester guadagnava comunque più di 12 milioni annui. Infine, il centrocampista; anzi, il mediano. Tessmann, come il portiere spagnolo di sopra, vuole il Viola, ma il suo procuratore non è convinto della destinazione. Infatti, qualche tempo prima si era avvicinato all'Inter, anche se il centrocampista avrebbe chiesto di essere “liberato”. Il Venezia, in tutto ciò, sarebbe disposto a fare cassa con il giovane e talentuoso americano, impegnato anche alle Olimpiadi. Ma, per il momento, tutto tace: Gudmundsson, De Gea e Tessmann non restano altro che suggestioni per la rosa di Palladino.

Extra: la Fiorentina ha fatto sondaggi approfonditi nelle ultime ore, anche la Lazio ha chiesto informazioni (Baroni lo ha allenato e lo apprezza) per Folorunsho. Il trequartista del Napoli dovrebbe lasciare la squadra partenopea.