Antonin Barak, trequartista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola impegnato quest'oggi in campo al Viola Park:

“Non vedo l'ora di iniziare”

“Questa preparazione sta andando molto bene. Nessuno si è infortunato e stiamo tutti bene, questo è fondamentale per ritrovare la condizione. Abbiamo lavorato tanto, siamo pronti per la stagione, sia fisicamente che tecnicamente. Io non vedo l'ora di iniziare”.

Mercato e stagione

“C'è chi va e c'è chi arriva. L'importante è adattarsi tutti il prima possibile all'idea tattica di gioco del mister. Il nostro primo obiettivo è qualificarsi ai gironi di Conference e arrivare in Europa League il prossimo anno. E poi, anche vincere un trofeo”.