Infortuni, vomito e soluzioni fantasiose: Le corsie esterne diventano un bel rebus per Palladino, che però in vista del Betis...

Problemi non di poco conto quelli che Palladino ha dovuto affrontare sulle corsie esterne. La situazione sembra in via di miglioramento, anche se per la semifinale di Conference League non è detto che il tecnico campano abbia a disposizione entrambi i titolari.

La fascia destra

L'appendicite di Dodo è stato un duro colpo per la squadra viola. Il laterale brasiliano è uno dei giocatori più importanti della Fiorentina e inoltre non ha in rosa un vero sostituto da quando è stato ceduto Kayode (che nel frattempo convince tutti in Inghilterra). In sua assenza Palladino si è inventato soluzioni "di fortuna" mettendo sulla corsia di destra giocatori fuori ruolo (Folorunsho, Parisi, Moreno e per ultimo Ndour).Come riporta il Corriere Fiorentino però, il periodo di assenza di Dodo potrebbe presto terminare. Il giocatore ieri è tornato a correre al Viola Park e punta dritto alla semifinale di Conference; la sua condizione però sarà valutata giorno per giorno.

La corsia mancina

Da questa parte i viola sono più coperti, con Parisi sempre pronto a subentrare in caso di assenza del titolare Gosens. Il tedesco, come rivelato da Palladino nel post partita, si è sentito male la notte prima del match con la Roma. La prestazione è stata dunque fortemente influenzata da una condizione fisica non perfetta, ma non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua presenza giovedì contro il Betis.