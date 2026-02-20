L'Udinese potrebbe recuperare il suo attaccante titolare proprio per la partita con la Fiorentina

Dopo l'importantissima gara contro il Pisa, la Fiorentina sarà impegnata nuovamente di lunedì (nel mezzo il ritorno con lo Jagiellonia) sul campo dell'Udinese. Una partita per la quale il tecnico bianconero Runjaic potrebbe recuperare una pedina fondamentale per il proprio reparto offensivo.

Il ritorno del centravanti

Si tratta di Keinan Davis, out da qualche settimana a causa della lesione all'adduttore sinistro rimediata contro la Roma. L'attaccante ha già ripreso a lavorare a parte e, secondo il Messaggero Veneto, non è da escludere una sua convocazione per la Fiorentina. Sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto, ma potrebbe rivelarsi una risorsa a gara in corsa per l'Udinese.