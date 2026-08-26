Linea durissima della Fiorentina: se non arriva un'offerta congrua, Kean resta a Firenze senza giocare

La notizia che ha scosso la mattinata viola: Moise Kean è arrivato in ritardo al Viola Park e si è rifiutato di allenarsi. Un comportamento che evidenzia la totale rottura tra il calciatore e la Fiorentina, che però non sta a guardare. Anzi, è una linea durissima quella adottata dalla società viola.

Linea durissima

Secondo quanto scrive Cronache di Spogliatoio, se Kean reitererà questo comportamento - saltando dunque anche il prossimo allenamento in programma al Viola Park - la Fiorentina non lo cederà al Como a meno che non arrivi un'offerta congrua, costringendolo di fatto a restare a Firenze senza giocare.

Cessione non necessaria

La Fiorentina non ha gradito il comportamento di Kean e, inoltre, non ha bisogno di soldi e quindi di vendere. Vedremo come si evolverà la situazione, ma intanto una cosa è certa: Paratici non ha alcuna intenzione di concedere sconti a Moise Kean.