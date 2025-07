Sadotti: "Sono un difensore moderno, mi ispiro a Pongracic. Puntiamo allo Scudetto, alla Coppa Italia e a fare un bel corso in Youth League"

Il difensore della Fiorentina Primavera Edoardo Sadotti, classe 2006, ha parlato così ai canali ufficiali del club viola: “Sono una persona tranquilla, molto riservata, ma comunque ho tanti amici e voglia di conoscere persone nuove. Quando sono arrivato alla Fiorentina, ormai dieci anni fa, ho capito che avrei potuto fare qualcosa di più. Ho cambiato modo di pensare e mentalità”.

“Mio padre mi aiuta molto”

Poi ha aggiunto: “Crescere con un padre che è stato calciatore professionista non è stata una pressione, anzi lui mi ha aiutato tantissimo dandomi consigli molto importanti. Peraltro ha fatto il mio stesso ruolo, quindi cerco sempre di apprendere molto dalla sua esperienza”.

“Mi ispiro a Pongracic”

Sul suo stile di gioco: “Sono un difensore moderno, mi piace giocare molto il pallone senza buttarlo via se non strettamente necessario. Non sono irruento, mi piace giocare pulito. Tra i difensori della prima squadra mi ispiro a Pongracic, cerco di prendere tanto da lui guardando le sue partite”.

“Sogno Scudetto e Coppa Italia”

Sul campionato Primavera: “Secondo me il livello si sta alzando anno dopo anno. Tra l'altro quest'anno faremo anche la Youth League, andandoci a confrontare con avversarie di tutta Europa. Non dobbiamo sottovalutare nessuna avversaria, il livello è altissimo. L'obiettivo è quello di vincere lo Scudetto dopo esserci andati molto vicini l'anno scorso, poi magari vincere un'altra Coppa Italia e andare più avanti possibile in Youth League. A livello personale ovviamente sogno di esordire in prima squadra”.

Infine: “Non ho mai avuto un piano B rispetto al calcio, da quando sono qui ho sempre dedicato la mia vita a questo sport. Tra cinque anni mi vedo sempre qui, al Viola Park, un centro sportivo stupendo che è difficile trovare altrove”.