De Santis: "Valentini? La Fiorentina adesso è ad un bivio. Rios ha fatto molto bene con la Colombia ma..."

Questo pomeriggio Lorenzo De Santis, noto esperto di mercato sudamericano, durante un collegamento con Radio sportiva ha avuto modo di parlare del nuovo difensore della Fiorentina Nicolas Valentini, ma non solo. Questo un estratto delle sue considerazioni sull’ormai ex difensore del Boca Juniors:

"Valentini buon profilo per la difesa della Fiorentina. Adesso i viola sono davanti ad un bivio"

“E’ un giocatore che ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Boca Juniors, un classe 2001 mancino e molto forte di testa. Un giocatore che nasce centrale dovendo giocare nella difesa a 4, ma è stato impiegato anche come terzino in caso di necessità. E’ un difensore che secondo me da il meglio di se sull’uomo. Il suo contratto va in scadenza a fine Dicembre, ma i rapporti con il Boca sono ai minimi termini tanto che da tempo sono state interrotte le trattative per prolungare, motivo per cui poi il ragazzo è finito fuori rosa. Adesso la Fiorentina è ad un bivio: aspettare gennaio e prenderlo a zero, sapendo però che il giocatore dovrà rimanere inattivo ancora per qualche mese, oppure cedere alle richieste del Boca che ufficialmente chiede 5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. I termini sono chiaramente trattabili, ora sta ai viola decidere che fare”.

“Rios ha fatto molto bene con la Colombia, ma aveva compagni a fianco che lo completavano”

Ha poi parlato del centrocampista della Colombia Richard Rios, accostato nei giorni scorsi ai viola: “E’ un giocatore molto chiacchierato ultimamente, sappiamo bene però che quei profili che non vengono chiusi prima di un torneo continentale come Copa America, o Europeo, se in campo fanno cose discrete, è poi molto difficile che la loro valutazione non vada in doppia cifra. Difficilmente basteranno meno di 10 milioni. E’ un ragazzo che ha forza, che nel centrocampo a 3 della Colombia si completava perfettamente con i compagni: aveva a fianco giocatori, come Rodriguez e Diaz, che con il pallone fanno cosa vogliono.”.