L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Celeste Pin è intervenuto a Lady Radio per parlare della squadra viola, a cominciare dall'attaccante Lucas Beltran: “Le sue caratteristiche sono importanti per la squadra. Credo che la dicitura del titolare in attacco sia superata, la squadra gira così. E anche Beltran può darci grandi soddisfazioni”.

Sulla rosa: “Manca qualcosa a questa Fiorentina, parlo a livello numerico. Ma per quello c'è il cosiddetto mercato di riparazione e ci penserà il club a gennaio. Ripeto, questo può essere l'anno buono per noi, anche grazie alle partenze col freno di Roma, Lazio e Atalanta".