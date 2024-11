Il Capogruppo Lega in Palazzo Vecchio, Guglielmo Mossuto e il Capogruppo Lega al Quartiere 2, Stefano Nencioni hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sul tema stadio. Queste le loro parole: “Ancora una volta, stavolta nascondendosi dietro alla “burocrazia” dei tempi e modi del Consiglio Comunale, il Sindaco Funaro ed il PD non fanno luce sul futuro dello Stadio e dei lavori in corso nella zona Campo Marte. Ad oggi ci basiamo soltanto sulla speranza. La speranza, ripetiamo, di un futuro positivo per Firenze la Fiorentina ed i suoi tifosi, ma con quali certezze e tempi? Sarà eseguita realmente la copertura di tutto lo stadio, e con quali fondi? Dove saranno essi trovati? Quando riavremo disponibile per i tifosi la Curva Fiesole? Sarà possibile già averla nel 2025? Che ne sarà del centenario della Fiorentina (2026) ed in quale “stato” avremo lo stadio, e con quale capienza? Tutte domande che ad oggi non hanno risposta. Il Sindaco sa distribuire solo sorrisi di circostanza…”

E ancora: "Avevamo presentato una apposita domanda di attualità ieri per consentire a questa Amministrazione di parlare concretamente alla città ed ai tifosi, ma niente da fare, il Sindaco sul tema preferisce “giocare a nascondino”. Una scena assurda che mette in evidenza come il Pd viva alla giornata senza avere nessuna certezza. Perché la verità è che loro per primi non sanno cosa fare. Siamo davanti ad un Presidente come Rocco Commisso che anche oggi, a mezzo stampa, si è dimostrato disponibile, ma senza ottenere aperture reali. Si tace forse per paura di dimostrare l’incapacità di un Sindaco davanti ai tifosi Viola che, giorno dopo giorno, comprendono la gravità della situazione”.

E infine: “Se questa Amministrazione ha realmente il coraggio delle sue azioni lo dimostri convocando un apposito Consiglio Comunale a tema “Stadio” invitando la società Viola ed i cittadini. Sarebbe un’occasione per diradare ogni nube sul futuro”