La Gazzetta dello Sport: Riscatto per due, altri due ai saluti e resta un dubbio...
Un articolo sui viola si trova all’interno de La Gazzetta dello Sport di stamani.
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In taglio basso si parla delle prime mosse di mercato: “Fiorentina: riscatto per Fabbian e Brescianini”. Sottotitolo: “Con la salvezza il club ha l’obbligo di trattenerli. Ancora in dubbio Rugani. Harrison e Solomon verso l’addio”.
Il futuro è già cominciato
Articolo che inizia così: “Il futuro della Fiorentina è già cominciato. Nel momento in cui l’arbitro ha fischiato la fine della contesa col Genoa, è scattato in automatico pure l’obbligo di acquisto per Fabbian e Brescianini”.
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