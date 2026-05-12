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La Gazzetta dello Sport: Riscatto per due, altri due ai saluti e resta un dubbio...

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Un articolo sui viola si trova all’interno de La Gazzetta dello Sport di stamani.

Pagina 26

In taglio basso si parla delle prime mosse di mercato: “Fiorentina: riscatto per Fabbian e Brescianini”. Sottotitolo: “Con la salvezza il club ha l’obbligo di trattenerli. Ancora in dubbio Rugani. Harrison e Solomon verso l’addio”. 

Il futuro è già cominciato

Articolo che inizia così: “Il futuro della Fiorentina è già cominciato. Nel momento in cui l’arbitro ha fischiato la fine della contesa col Genoa, è scattato in automatico pure l’obbligo di acquisto per Fabbian e Brescianini”. 

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