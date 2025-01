Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, oltre a confermare le assenze di Politano e Kvaratskhelia, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha affrontato anche altri temi: “Siamo contenti del nostro percorso, abbiamo lavorato tanto e dobbiamo continuare così. Quella di domani è una partita impegnativa, la Fiorentina sta facendo benissimo e siamo concentrati”.

“La Fiorentina ha qualità, la rispettiamo ma non abbiamo paura"

Poi ha aggiunto: “Ho sempre rispetto degli avversari, ma non temo nessuno. Rispettiamo la Fiorentina perché sta facendo un bel percorso, ha ottimi giocatori ed è la squadra con più picchi di velocità durante la partita. A centrocampo i viola hanno qualità, li rispettiamo ma al tempo stesso dovremo fare la nostra partita basandoci sulle nostre potenzialità”.

“Palladino ha bruciato le tappe, gli auguro il meglio”

Infine su Palladino: “L'ho incrociato quando ero a fine carriera. Lui ha bruciato le tappe come allenatore, al Monza è passato dalla Primavera alla prima squadra e a Firenze ha fatto uno step ulteriore. Ha una grande opportunità, in una piazza importante che pretende tanto, e per ora non la sta sprecando. Gli auguro il meglio per la sua carriera in panchina”.