FOTO - Ecco le istruzioni della Curva Fiesole per la coreografia di Fiorentina-Milan

Sarà un match particolare quello di domani sera tra Fiorentina e Milan, il primo senza Joe Barone. Per l'occasione la Curva Fiesole realizzerà una coreografia speciale, che si estenderà anche al settore di Maratona. Come di consueto, gli organizzatori hanno diffuso tramite social un volantino con le istruzioni per fare in modo che tutto vada nel verso giusto e che il risultato sia come sempre bellissimo. Lo trovate qui sotto: