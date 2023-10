Una settimana divisa tra campionato e Conference League quella che si appresta a vivere la Fiorentina.

Dopo il Cagliari, i viola affronteranno sempre al Franchi, gli ungheresi del Ferencvaros. E della gara infrasettimanale ha parlato il direttore generale del club ungherese, Pal Orosz: “La Fiorentina ovviamente è di un altro livello rispetto al Cukaricki, ma abbiamo già visto che possiamo riservare sorprese in Europa, ad esempio quando abbiamo vinto a Monaco o abbiamo eliminato il Celtic”.

E poi: "Non andiamo assolutamente a Firenze da sfavoriti, la partita si svolgerà sicuramente in un clima molto bello. Penso che molti tifosi ci seguiranno e tutto può succedere. Il valore della Fiorentina è 5-6 volte quello dei nostri giocatori, ma nel calcio il denaro non è il motore in campo".