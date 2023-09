Il Ferencvaros sarà uno degli avversari della Fiorentina nel gruppo F di Conference League. Gli ungheresi all'ultimo sorteggio erano teste di serie e hanno un obiettivo ben preciso in questa competizione.

“Il nostro obiettivo dichiarato è quello di farcela a passare la fase a gironi - ha detto il direttore generale del club, Pal Orosz - La Fiorentina è un grande nome, un grande avversario, ma non dimentichiamoci del Genk, il cui valore di squadra è di 110 milioni. Sono forti, anche se non hanno un nome altisonante come la Fiorentina, ma anche per questo il nostro raggruppamento è complicato”.

Il Ferencvaros intanto si è affidato come guida tecnica ad una vecchia conoscenza in Italia, come Dejan Stankovic: “E' un allenatore intransigente che vuole vincere - prosegue Orosz - Vuole fare il tecnico dell'Inter in futuro, ha degli obiettivi, vuole raggiungerli e conosce i passi per arrivarci”.