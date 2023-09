Mark McKenzie è la colonna portante della retroguardia del Genk e della nazionale statunitense. Il difensore centrale classe '99, è stato intervistato da La Nazione in vista del match di giovedì prossimo contro la Fiorentina in Conference League.

“Siamo pronti, ci siamo preparati come sempre - ha detto McKenzie - abbiamo visto video e lavorato sul campo. Siamo preparati per potergli fare male e per difenderci dai loro attacchi. Dovremo prestare la massima attenzione alle loro ripartenze: servirà da parte nostra una grande prestazione”.

Sulla squadra viola ha aggiunto: “Hanno qualità ovunque, in attacco ed in difesa. Concentrandoci sull’attacco dico che Bonaventura ha un rendimento incredibile, così come Gonzalez fra gli esterni. Nzola è un grande attaccante, ma penso anche a Kouame che ha segnato domenica scorsa. Hanno qualità anche nel pacchetto difensivo: ci sono diversi giocatori bravi a difendere e ad avviare la transizione offensiva. Noi dovremo essere bravi nel costringerli a difendersi”.

La Fiorentina troverà un ambiente non facile: “Abbiamo un gruppo di tifosi molto caldi, quando giochiamo in casa sentiamo l’intensità e la passione di tutta la nostra gente. È un aspetto di cui siamo davvero orgogliosi, li consideriamo il nostro dodicesimo giocatore in campo”.