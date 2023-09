Il soprannome che Pradè ha dato a Lopez: Un termine che spiega bene cosa la dirigenza della Fiorentina si aspetta da lui...

La prima convocazione dell'ultimo acquisto di mercato: contro il Genk in Conference League, ci sarà anche Maxime Lopez nelle fila della Fiorentina.

L'ex Sassuolo ha dovuto scontare due giornate di squalifica in campionato, ragion per cui, fin qui non è mai stato chiamato da Vincenzo Italiano. Ma ora è giunto il momento dell'inserimento in squadra.

Il soprannome che gli ha dato il direttore sportivo Daniele Pradè, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio racconta già bene cosa i dirigenti si aspettino da lui. Lo chiama “il mago” per il modo in cui riesce a nascondere il pallone mentre gioca ed è evidente che il suo tasso tecnico potrà dare una mano alla manovra della Fiorentina.