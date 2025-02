La Roma trova la sua "Joya": a Venezia basta un rigore. Lagunari penultimi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inizia la domenica di Serie A con il lunch match: al Pier Luigi Penzo di Venezia i lagunari ospitano la Roma, 0-1 il risultato finale.

La cronaca della gara

I primi squilli arrivano a metà del primo tempo, quando sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Dybala, è Mancini a svettare di testa da due passi: provvidenziale intervento di Nicolussi Caviglia che toglie il pallone dalla linea. La Roma passa ad un assetto più offensivo e al 55simo trova l'occasione: Marcandalli in ritardo su Angelino, step on foot netto e dunque rigore. La Joya non sbaglia dal dischetto e sigla l'1-0, che sarà anche il risultato finale.

Come cambia la classifica

Punti importanti per la Roma che cerca di aggrapparsi al trenino dell'Europa; Venezia che rimane ancorato al penultimo posto.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 54, Inter 51, Atalanta 47, Juventus 43, Fiorentina 42, Lazio 42, Milan* 38, Bologna* 37, Roma 31, Udinese 29, Torino 27, Genoa 26, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.



*= una partita in meno