E la Juventus attende un segnale dalla Fiorentina. Il sì di Gonzalez ai bianconeri

E mentre la Fiorentina attende il via libera del Genoa per Albert Gudmundsson, la Juventus fa lo stesso coi viola per Nicolas Gonzalez.

Sì del giocatore e trenta milioni

I bianconeri, si legge su La Gazzetta dello Sport di stamani, hanno il sì del giocatore e nei contatti avuti con il club gigliato è stata imbastita una trattativa sulla cifra di trenta milioni.

Gudmundsson blocca il tutto

A rallentare il passaggio a Torino dell'attaccante argentino, come detto, è stata la ricerca del suo sostituto, individuato nel solo Gudmundsson.