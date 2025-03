Lo scontro al vertice finisce in parità, non basta un gran gol di Dimarco. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Questo sabato di Serie A continua col big match del Maradona: a Napoli i padroni di casa ospitano l'Inter in uno scontro al vertice, terminato 1-1: in rete Dimarco e Billing.

La cronaca della partita

Primo tempo tipico dei big match, abbottonato e ruvido nei contrasti. Poi, però, viene fuori la qualità di Dimarco che disegna una gran punizione sotto al sette, per il vantaggio nerazzurro al 22simo. Sempre Dimarco si rende pericoloso a fine primo tempo, stavolta trovando una bella risposta di Meret: protesta invece il Napoli per un tocco di mano di Dumfries, in area, ma non sanzionato. Secondo tempo che scivola via, non senza nervosismo (ammonito Inzaghi per proteste): per il Napoli fa notizia il rientro di Olivera, che sarà quindi a disposizione per la sfida contro la Fiorentina. Colpo di scena, però, all'86simo: il subentrato Billing, appena 8 minuti dopo l'ingresso in campo, si fa prima ipnotizzare da Martinez poi ribadendo in rete la respinta, per l'1-1 definitivo del Napoli.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 58, Napoli 57, Atalanta 55, Juventus 49, Lazio 47, Fiorentina 45, Bologna 44, Milan 41, Roma 40, Udinese 36, Torino 31, Genoa 30, Como 28, Verona 26, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, Empoli 21, Venezia 18, Monza 14.