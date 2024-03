Longhi: "Capisco la delusione dei tifosi della Fiorentina. Il cartellino rosso a Ricci è la fine del buonsenso"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare alcuni temi della sfida di sabato sera tra Torino e Fiorentina, Questo un estratto delle sue parole:

“Tifosi viola delusi dopo il pari? Va fatta una premessa: contro Lazio e Torino la Fiorentina ha affrontato due avversari diversi. In Serie A spesso molto dipende da come l’avversario ha impostato la partita, se ti permette qualcosa in più o in meno, anche se c’è da dire che la partita contro il Torino i viola l’hanno giocata per metà in superiorità numerica. Francamente per capire se una squadra sta bene non bisogna guardare la singola partita ma il trend dell’ultimo periodo, come si esprime e cosa produce, poi partite negative capitano a tutte le squadre nell’arco di una stagione. Sinceramente non so perchè con la Lazio di Sarri i viola abbiano fatto quella super prestazione e con il Torino non sia stata ripetuta. Probabilmente moto dipende dal fatto che i Toro ha cercato di non far giocare la Fiorentina, in virtù di una prestanza fisica maggiore dei viola e del fatto che i granata volevano assolutamente evitare la sconfitta per restare attaccati al treno europeo”.

Ha poi concluso parlando delle tante polemiche arbitrali: “Siamo al solito discorso: l’arbitro spesso diventa l’alibi di molti. E’ vero che anche io sono rimasto stupito quando è stato estratto il cartellino rosso nei confronti di Ricci per seconda ammonizione. Mi sono chiesto dove fosse finito il buonsenso. Il centrocampista si è solo ribellato perchè l’arbitro non aveva estratto subito il cartellino nei confronti di Arthur. Alla fine dei conti però sono convinco che l’arbitro serva soltanto come alibi. Non posso dar torto ai tifosi del Toro che si lamentano, però quando ad esempio leggo che verrà proposta una sospensione di un mese nei confronti dell’arbitro di Lazio-Milan e qualcuno prova piacere in un certo tipo di notizie, la cosa mi disgusta. Un’arbitro dovrebbe avere subito la possibilità di tornare in campo dopo un errore, per dimostrare che è stato solo un’eccezione”.