Corriere dello Sport-Stadio: Rugani si prenota per lunedì
Due pagine dedicate alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 16
In primo piano c'è: “Vinciamo la Conference”. Sottotitolo: “Piccoli: Il trofeo va conquistato non onorato”. In taglio basso sulla formazione di stasera: “C’è Dodo, squalificato invece in campionato”.
Pagina 17
Altre dichiarazioni: “Vanoli: ”Stiamo attenti". Il tecnico aggiunge: “Tendiamo a sottovalutare il calcio internazionale e di alcuni Paesi in particolare Questa ignoranza non ci fa vedere i cambiamenti”. Infine troviamo: “Rugani gioca e si prenota per lunedì”.
