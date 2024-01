Ceccardi: “Firenze merita uno stadio all’altezza della sua bellezza, ipotesi Salvini su nuovo impianto è condivisibile”

Questo pomeriggio l’europarlamentare della Lega Toscana Susanna Ceccardi ha parlato della situazione attorno allo stadio di Firenze, sottolineando come le amministrazioni comunali dovrebbero aiutare imprenditori come Rocco Commisso che intendono investire in Toscana. Queste le sue dichiarazioni.

‘Firenze merita uno stadio all’altezza della sua storia'

“Se un imprenditore è disposto a pagare di tasca propria per dotare una città importante come Firenze di uno stadio all’altezza della sua storia, della sua bellezza e della passione della sua tifoseria, non vedo perché non gli si debba far fare. D’altronde si fa così in tutta Europa: in Premier League ci sono 17 stadi di proprietà su 20, nella Liga 11 su 20, in Bundesliga 16 su 18".

‘L’ipotesi di Salvini sul Franchi è condivisibile'

"L’idea di Salvini di trovare un’area a Firenze dove far costruire il nuovo stadio a chi ha già costruito un gioiello come il Viola Park, quindi, mi pare condivisibile. Quanto alle polemiche rilanciate dai Dem, per me lasciano il tempo che trovano: fossi in loro, mi preoccuperei di spiegare ai tifosi viola dove gli toccherà andare a veder giocare la Fiorentina, quando la costosissima ristrutturazione parziale del Franchi prenderà forma”.