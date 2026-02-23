Hiljemark: "Partita emozionante, ma per noi vale tre punti. Vogliamo fare bene e sono convinto che lo faremo"

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato così prima della partita contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN.

“Quanti punti vale questa partita per noi? Tre… ci sono ancora 36 punti per cui giocare. In questo momento non penso alla classifica, è sicuramente una partita emozionante, conta tanto per la città e per i tifosi, ma io sono molto convinto che faremo una grande partita stasera".

“Iling-Junior è entrato molto bene la settimana scorsa e secondo me si è allenato molto forte, quindi parte titolare. Bella serata, tanti tifosi qua, ma sto pensando alla partita e a cosa dobbiamo fare: speriamo di fare bene tutti insieme”.