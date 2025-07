Barak e una volontà che non corrisponde a quella del club: la Fiorentina non ha intenzione di rinnovare il suo contratto

Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak è tornato in viola dopo l'esperienza in prestito al Kasimpasa. Il ceco, negli ultimi giorni, ha rilasciato parole dove ha espresso grande volontà di giocarsi le sue carte a disposizione di Pioli, rinunciando all'avventura in Turchia pur di tornare. La prospettiva del club, però, sembra essere un'altra.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, le strade del calciatore e della Fiorentina si separeranno presto. Nonostante la volontà di rimanere a Firenze ribadita chiaramente da Barak, il club non ha intenzione di rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2026. Ciò che resta da stabilire, adesso, è il suo immediato futuro per la stagione seguente, se ancora in viola oppure altrove.