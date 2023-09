Il procuratore del neo acquisto della Fiorentina, Gino Infantino, vale a dire Fabian Soldini, ha parlato con SportItalia delle prime settimane vissute a Firenze dal suo assistito: "Sono molto orgoglioso e contento di questo momento che sta vivendo Gino, del trasferimento e delle prime partite disputate. Soprattutto nel vedere lui come è felice alla Fiorentina. A Gino piace molto vivere in Italia e lavorare con il tecnico Vincenzo Italiano”.

"Di tutte le proposte dalle varie squadre che ci sono arrivate - ha continuato Soldini - fin dall’inizio ci era piaciuta più di tutte quella della Fiorentina. Perché parliamo di un club estremamente significativo ed importante per noi argentini, per tutti i grandi campioni che hanno vestito questa maglia. Per fortuna è andato tutto per il meglio”.

Ed ha aggiunto: "Credo che il modello di gioco e la filosofia di calcio dell’allenatore siano l’ideale per tutti gli eccellenti giocatori che ha a disposizione. Gino è un giocatore di personalità ed è molto intelligente. Sa che ora deve adattarsi in un nuovo campionato e continuare così, senza mettersi inutilmente pressione. La pazienza, nel calcio, è fondamentale e lui lo sa bene".