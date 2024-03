Niente Commisso (almeno a breve): Il presidente della Fiorentina resta negli Stati Uniti

Contrariamente a quello che sembrava ieri sera, non è previsto almeno in tempi brevissimi, l'arrivo in Italia e a Milano del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, per stare accanto all'amico e dirigente fidato, Joe Barone.

Notizia smentita dal club viola

Non è dato sapere attualmente il motivo per il quale il proprietario del club gigliato non possa muoversi dagli Stati Uniti, così come fatto ad esempio dai figli di Barone che sono arrivati in mattinata, ma questa è la realtà dei fatti. Una realtà dei fatti certificata dalla Fiorentina che ha smentito in queste ore l'arrivo del numero uno gigliato.

Nei prossimi giorni invece…

Non è escluso il fatto che possa invece muoversi nei prossimi giorni, anche perché un suo ritorno in Italia era già previsto più o meno per questo periodo, indipendentemente da questi fatti contingenti che vanno a colpire la vita della società.