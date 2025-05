Malesani: "La società e Palladino hanno lavorato bene in questa stagione. Kean? È merito del mister"

Alberto Malesani, ex allenatore viola, ha rilasciato un'intervista ai media presenti - fra cui TMW - nel corso della festa per i venti anni del Viola Club Firenze 2005. In primis, una considerazione sul Viola Park: “Questa sera sono venuto perché mi piaceva il riconoscimento per questo Viola Club, ma ancor di più è stata la gioia di vedere un centro bellissimo per la Fiorentina. Un centro così non ce l’ha nessuno. Sarà un punto di partenza per creare una grande Fiorentina: sono convinto che arriveranno i risultati”.

Sulla contestazione dei tifosi

“Io i tifosi li conosco bene, sono molto partecipi e competenti. Magari pretendono molto, ma devono avere pazienza. Secondo me la società e Palladino hanno lavorato bene. Dopo Italiano era difficile continuare in quel modo: un anno di assestamento ci vuole. Io ho fiducia nel mister. Per quanto riguarda la società, io gli starei vicino perché ha fatto qualcosa di grandioso con il centro sportivo: i risultati ci saranno”.

Su Kean

“Lo dissi che a me piaceva molto e che era stato sottovalutato. Aveva bisogno di continuità e così è stato. Qui torno a Palladino e al fatto che il merito è del mister. Ci vuole pazienza”.

Infine su Italiano campione col Bologna

“È come se l’avessi vinta io (la Coppa Italia, ndr). È un allenatore pronto e capace, fino ad ora non ha mai sbagliato. Penso che possa allenare qualsiasi squadra. Ha tante idee che fanno la differenza”.