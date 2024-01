Balzaretti: "Non c'è nulla di imminente riguardo Samardzic, è concentrato sulla Fiorentina. Stiamo pensando solo a Firenze"

Il direttore tecnico dell’Udinese, Federico Balzaretti, ha parlato di mercato e non solo in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina:

“Samardzic per ora è qui e concetrato per la Fiorentina”

“Samardzic? Vogliamo lasciarlo tranquillo il più possibile proteggerlo da voci, vogliamo che sia focalizzato qui al 100%. C’è molto interesse attorno a lui, è appetibile, ha talento, è normale che ci sia molto interesse attorno a lui. Ma non c’è nulla di imminente. Vogliamo che sia concentrato e pronto per Firenze. La situazione è questa. Tutti i club che si sono avvicinati sono quelli che avete letto, ma non c’è nulla di imminente. Tanti sono appetibili, saremo pronti davanti a qualsiasi situazione”.

“Il mercato c'è ma noi ci concentriamo sul campo”

E ancora: “Adesso pensiamo a Lazar, ci sono possibilità che rimanga qui. Voglio focalizzarmi su chi c’è a disposizione. Gli obiettivi vanno messi prima di tutto. Dobbiamo concentrarci sulla quotidianità. Il mercato c’è, ci conviviamo, ma devo tutelare i ragazzi a disposizione. La concentrazione va al campo”.