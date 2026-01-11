Lo scontro salvezza termina con la vittoria degli emiliani in rimonta. Al Via del Mare di Lecce i padroni di casa non sono riusciti a mantenere il vantaggio, anche a causa dell'espulsione di Banda al 57'.

La partita

Il gol dei salentini è arrivato già al primo minuto con la girata in area di Stulic. I giallorossi sono sembrati in controllo del match fino al 57', quando cioè l'ala del Lecce Banda è stato espulso per un brutto fallo su Valenti. Il Parma con un uomo in più ha alzato il ritmo riuscendo a ribaltare il risultato grazie all'autogol di Thiago Gabriel su Cross di Bernabè e al gol di Pellegrino su calcio d'angolo. Follia poi di Gaspar, che scalcia proprio Pellegrino mentre l'attaccante era a terra, lasciando così i giallorossi in 9. I ducali con questi tre punti allungano sulla Fiorentina, mentre il Lecce rimane fermo qouta 17, 4 punti sopra la viola.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 42, Milan 39, Roma 39, Napoli 38, Juventus 36, Como 34, Atalanta 31, Bologna 27, Udinese 26, Lazio 25, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 21, Cagliari 19, Lecce 17, Genoa 16, Verona 13, Fiorentina 13, Pisa 13.