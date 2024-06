Nzola continua ad avere estimatori. Un viaggio in Sardegna per lui?

Una stagione deludente. M'Bala Nzola con la Fiorentina non si è espresso bene, chiudendo la sua annata con sette reti realizzate in tre competizioni (tre sole in campionato).

Estimatori in Italia

Nonostante questo l'attaccante continua ad avere estimatori in Italia, specialmente tra le squadre chiamate a lottare per la salvezza.

Un anno in prestito per lui?

Tra queste c'è il Cagliari che potrebbe decidere di puntare su di lui per il prossimo campionato. Difficile che i sardi possano arrivare a prenderlo a titolo definitivo (la Fiorentina lo ha pagato 12 milioni di euro per prelevarlo dallo Spezia), più probabile invece che arrivi al club viola un'offerta per il prestito del centravanti.