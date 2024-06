L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno sul fronte mercato della Fiorentina, passando in rassegna vari profili in ogni reparto.

‘Retegui non vale 30 milioni, Pobega non serve perchè…’

“Vranckx nome che mi fa ben sperare, ha caratteristiche sopra la media. Pobega non ne vedo la duttilità e la Fiorentina ha già Mandragora, non capisco a cosa possa servire. Stiamo perdendo centrocampisti di qualità e raffinatezza, Pobega non è questo, può rimpiazzare Duncan. Davanti si inizia ad inquadrare l'attaccante, almeno come caratteristiche, sappiamo che per certi nomi servono soldi, vedi Retegui. Non vale 30 milioni, ha fatto pochi gol, anche se può migliorare".

‘Complicato vendere Nzola per la Fiorentina'

"Nzola non ha soddisfatto le prerogative della Fiorentina e immagino sia sul mercato, ma dubito che si riesca a venderlo. Occorre dare un punto di riferimento davanti, che possa offrire maggiori possibilità tattiche. Serve un centravanti che metta un po' di sano egoismo, oltre che lavorare per la squadra, che comunque è importante".