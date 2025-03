E Gudmundsson se la sentiva: "Farò vedere a tutti chi è il vero Albert"

Libero di esprimersi dentro al campo: così Albert Gudmundsson è tornato ad essere un giocatore decisivo. Tre reti realizzate in una settimana per rilanciare le quotazioni della Fiorentina e le sue personali, unite ad un'intesa sempre crescente con Moise Kean.

La confidenza agli amici

Messi da parte gli infortuni, agli amici aveva già confidato: “Farò vedere a tutti chi è il vero Albert”. Detto, fatto con la voglia di incidere e far decollare la Fiorentina dopo il periodo di difficoltà.

I tanti infortuni

L'islandese sapeva quanto sarebbe stato in grado di dare in campo, ma veniva frenato in continuazione dai vari problemi fisici: dal polpaccio al coccige, passando per l'infortunio muscolare e il dolore alla caviglia.

A riportare quanto scritto sopra è La Gazzetta dello Sport.