Italiano il vero sponsor di Castrovilli, la complicata trattativa con Barone che sosteneva la linea dura

Gaetano Castrovilli è tornato in gruppo qualche settimana fa dopo l'intervento al ginocchio della scorsa estate.

E il centrocampista della Fiorentina ha dimostrato di essere in una buona condizione fisica e, soprattutto, di non aver perso lo smalto nei giorni migliori, tanto da sorprendere positivamente lo staff tecnico e lo stesso allenatore viola, Vincenzo Italiano.

Italiano sponsor del suo ritorno

Proprio il mister, si legge su La Repubblica, è stato il vero sponsor del ritorno in lista (almeno per la Serie A) di Castrovilli: in campo lodava ogni sua giocata in allenamento, fuori ha operato una lunga strategia di convincimento dei dirigenti per rimettere il centrocampista in gruppo, valutandolo come un vero e proprio acquisto per il finale di stagione.

La trattativa complicata con Barone

Con Joe Barone, riporta il quotidiano citato, la trattativa è stata più complicata e lunga. Il direttore generale aveva pensato inizialmente a una linea dura, a una sorta di “vendetta calcistica” dopo ciò che era successo in estate, ovvero il suo mancato rinnovo contrattuale con la Fiorentina (tanto che al termine di questa stagione se ne andrà a parametro zero).